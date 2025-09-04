Verbruggen äußert sich zu Bayern-Gerüchten

Der niederländische Nationaltorhüter Bart Verbruggen ist auf die Abwanderungsgerüchte um seine Person eingegangen. Gegenüber ‚soccernews.nl‘ sagt der 23-Jährige: „Es ist immer ein Kompliment, mit so großen Vereinen in Verbindung gebracht zu werden, aber ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Mein Berater hält mich davon fern. Wenn etwas ganz konkret wird und Entscheidungen getroffen werden müssen, werde ich es automatisch erfahren.“ Der Niederländer wurde unter anderem mit Real Madrid, dem FC Bayern und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Moment fühle sich Verbruggen bei Brighton & Hove Albion wohl: „Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und alles Schritt für Schritt zu betrachten. Dann werde ich am Ende sehen, wohin mich das führt.“ Vertraglich ist die Nummer eins im Team von Fabian Hürzeler noch bis 2028 gebunden. Vor zwei Jahren war er für 20 Millionen Euro vom RSC Anderlecht in die Premier League gewechselt.