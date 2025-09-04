Eintracht: Frohe Kunde bei Santos

Die Leidenszeit von Kaua Santos hat ein Ende gefunden. Der brasilianische Torhüter von Eintracht Frankfurt kam zu Beginn der Woche in einem vereinsinternen Testspiel gegen Jugendspieler zum Einsatz und hinterließ nach ‚Bild‘-Informationen einen exzellenten Eindruck. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge agierte der 21-Jährige sehr sicher und selbstbewusst.

Sein Knie stellte ihn dabei vor keinerlei Herausforderungen. Im April zog sich Santos eine schwere Verletzung zu, riss sich das hintere Kreuzband im rechten Knie. Der Keeper verzichtete auf eine Operation und ist nun wieder einsatzfähig. Ob er am dritten Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen (12. September, 20:30 Uhr) das Tor hütet oder der bislang starke Neuzugang Michael Zetterer (30) zwischen den Pfosten steht, ist derzeit aber noch nicht bekannt.