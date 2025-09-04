Wolfsburg: Gute Nachrichten bei Lindström

Bei Jesper Lindström (25) besteht die Hoffnung, im Anschluss an die Länderspielpause sein Pflichtspieldebüt für den VfL Wolfsburg geben zu können. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagte der Däne, der sich nach seiner Leistenoperation wieder herangekämpft hat und beim gestrigen 1:2-Testspiel gegen den SC Paderborn 30 Minuten zum Einsatz kam: „Ich war froh, endlich ein paar Minuten spielen zu können. Jetzt habe ich noch eine Woche Zeit, mich von diesem Testspiel zu erholen und mich vorzubereiten. Aber das war für mich ein Test, um zu sehen, ob ich spielen kann. Es ist gut gelaufen.“

Zwar sieht sich der in der Offensive flexibel einsetzbare Rechtsfuß für das Spiel gegen den 1. FC Köln am dritten Spieltag (13. September) noch nicht fit genug für einen Einsatz von Beginn an, „aber ich bin bereit und hoffe, dass ich dort ein paar Minuten spielen kann“. VfL-Coach Paul Simonis will jedenfalls nichts überstürzen: „Wir müssen schauen, wie sein Körper jetzt reagiert, dann können wir sehen. Aber die Möglichkeit besteht natürlich.“ Lindström ist von der SSC Neapel an die Wölfe ausgeliehen und kann per Kaufoption über zwölf Millionen Euro festverpflichtet werden.