Union lehnte drei Leite-Angebote ab

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Diego Leite für Union auf dem Feld @Maxppp

Union Berlin hat einem Wechsel von Diogo Leite im abgelaufenen Transferfenster mehrfach einen Riegel vorgeschoben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Eisernen Angebote vom AC Florenz, dem FC Bologna und einem nicht genannten französischen Klub in Höhe von jeweils neun Millionen Euro abgelehnt. Weitere Interessenten konnten die Köpenicker überzeugen, hier legte der Innenverteidiger selbst ein Veto ein.

Der 26-Jährige bevorzugt dem Fachmagazin zufolge mittlerweile vorerst einen Verbleib in der Hauptstadt. Ein Wechsel in die Türkei oder in die Wüste kommt für ihn nicht infrage. Sein Vertrag bei Union läuft kommenden Sommer aus, weshalb etwaige Offerten im Winter noch niedriger ausfallen würden.

