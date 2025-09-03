Aufregung um Wolfsburg-Zugang Seelt

Der Wechsel von Jenson Seelt zum VfL Wolfsburg sorgt auch Tage nach dem Deadline Day noch für Wirbel. Gegenüber dem niederländischen Ableger von ‚ESPN‘ sagt Wilco van Schaik, Geschäftsführer der NEC Nijmegen: „Am Freitag erhielten wir plötzlich die Nachricht, dass Seelt gehen könne. Die Absprachen waren schon getroffen, und plötzlich haben wir ihn gestern Nachmittag im Wolfsburger Trikot gesehen.“ Anfang August war Nijmegens Torhüter Robin Roefs (22) zum AFC Sunderland gewechselt. Dabei hätten sich die beiden Klubs mündlich auch auf den Seelt-Wechsel geeinigt.

Van Schaik wirft den Black Cats also vor, sich nicht an bestehende Vereinbarungen gehalten zu haben. Auch der Technische Direktor der Niederländer, Carlos Aalbers, soll erbost gewesen sein. „So macht man keine Geschäfte. Das ist die hässliche Seite des Fußballs. Ich habe Carlos noch nie so wütend gesehen. Er hat Sunderland eine SMS geschickt, dass er es bereut, Roefs an sie verkauft zu haben.“ Den Wölfen wird das Transfer-Theater egal sein. Sie haben Seelt am Deadline Day per Leihe verpflichtet und somit kurzfristig einen Ersatz für den verletzten Denis Vavro (29) gefunden.