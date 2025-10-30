Menü Suche
Bundesliga

TSG plant länger mit Coufal

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Vladimir Coufal bekommt von Trainer Christian Ilzer Anweisungen @Maxppp

Die TSG Hoffenheim will Vladimír Coufal länger an den Klub binden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, plant man in Sinsheim längst eine Vertragsverlängerung des 33-Jährigen. Coufal wechselte erst im Sommer in die Bundesliga und unterschrieb für eine Saison.

Die TSG hatte mit seiner Verpflichtung auf die Verletzung von Valentin Gendrey (25) reagiert. Zum Saisonstart überzeugte Coufal auf der rechten Abwehrseite (FT-Note 2). Bezeichnend: Im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli fehlte der Tscheche mit Knieproblemen, prompt gab es eine Niederlage (7:8 i.E.). Am Sonntag (17:30 Uhr) steht Coufal TSG-Coach Christian Ilzer voraussichtlich wieder zur Verfügung.

