Bundesliga-Comeback für Schmadtke?

Über ein Jahrzehnt lang hat Jörg Schmadtke bereits als Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport in der ersten und zweiten Bundesliga gearbeitet. Zwischen 2009 und 2013 in Hannover, anschließend vier Jahre beim 1. FC Köln und zuletzt fünf Jahre für den VfL Wolfsburg.

Genau dort könnte für den 61-Jährigen die nächste Aufgabe warten. Denn wie der ‚kicker‘ berichtet, wird aktuell bei den Wölfen auch über das Aus der gesamten sportlich verantwortlichen Führungsriege gesprochen. Neben Trainer Paul Simonis ist also auch Peter Christiansen angezählt, der Simonis nach dem Pokal-Aus gegen Holstein Kiel den Rücken gestärkt hat.

Schmadtke holte den VfL schon einmal aus der Krise

Sollte der Aufsichtsrat beschließen, beide vor die Tür zu setzen, stünde Schmadtke bereit. Laut dem Fachmagazin spielt der gebürtige Düsseldorfer in den Gedankenspielen längst eine Rolle. Er hatte 2018 in einer ähnlich prekären Situation übernommen und Ruhe in den Verein gebracht.

Einen ähnlichen Impuls könnten sich die Niedersachsen auch diesmal erhoffen. Nach seiner eineinhalb Jahre andauernden Aufgabe als Sportdirektor beim FC Liverpool ist Schmadtke seit Februar 2024 ohne Verein. Zuletzt war er auch ein Kandidat bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen installierten aber Rouven Schröder.