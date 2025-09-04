Kaminski wäre „sehr gerne auf Schalke geblieben“

Marcin Kaminski trauert dem FC Schalke hinterher. Gegenüber der ‚WAZ‘ lässt der Innenverteidiger durchblicken, dass er seinen Vertrag bei den Knappen gerne verlängert hätte: „Ich wäre sehr gerne auf Schalke geblieben. In meinen vier Jahren habe ich mein Herz an Schalke verloren.“

Inzwischen spielt Kaminski für den polnischen Verein Wisla Plock. Die Vereinssuche war für den 33-Jährigen herausfordernd: „Meine Situation war im Sommer deshalb nicht einfach. Auch in Polen standen die Klubs nicht Schlange, weil sie lieber jüngere Spieler wollten. In den Gesprächen mit Wisla war mein Alter allerdings kein Thema.“