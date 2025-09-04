Nagelsmann nominiert Beier nach

Julian Nagelsmann hat auf den Ausfall von Stürmer Niclas Füllkrug (32) reagiert. Wie der Bundestrainer im Vorfeld des heutigen WM-Qualifikationsspiels (20:45 Uhr) gegen die Slowakei bekanntgab, wird Maximilian Beier (22) nachnominiert.

Für die DFB-Elf kam der Angreifer von Borussia Dortmund bislang viermal zum Einsatz. Ein Torerfolg war ihm dabei nicht vergönnt.