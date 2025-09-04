Historische Blamage: Dreimal Note 6 für das DFB-Team

Das DFB-Team präsentierte sich in Bratislava katastrophal. Bis zur ersten Torchance durch Maximilian Mittelstädt (24.) musste die deutsche Elf schon vier brenzlige Situationen vor dem eigenen Tor überstehen. Sowohl nach Standards als auch in Umschaltmomenten zeigte sich die Auswahl von Julian Nagelsmann erschreckend anfällig. Folgerichtig geriet man kurz vor der Pause durch einen Treffer von David Hancko (42.) in Rückstand. Auch Offensiv fehlten völlig kreative Momente. Die beste Chance vergab Florian Wirtz nach aggressivem Ballgewinn von Angelo Stiller und anschließender schöner Einzelaktion (32.).

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Leon Goretzka zwar gleich die große Chance auf den Ausgleich (48.), doch blieb die Slowakei immer gefährlich und erhöhte schon in der 55. Minute durch David Strelec (55.) auf 2:0. Dem deutschen Defensivverbund fehlte jegliche Kompaktheit, sodass man nicht selten erst gar nicht in die Situation kam, in Zweikämpfen Schlimmeres zu verhindern.

Das 0:2 von Bratislava ist derweil ein historisches Ergebnis: Es ist die erste Auswärtsniederlage einer deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation überhaupt. Am Sonntag (20:45 Uhr) in Köln gegen Nordirland ist Zeit für Wiedergutmachung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

1:0 Hancko (42.): Wirtz verliert den Ball und legt sich anschließend mit Duda an, statt nachzusetzen. Der Konter läuft über die rechte deutsche Defensivseite, auf der kein DFB-Spieler in den Zweikampf kommt. Am Ende trifft ausgerechnet Hancko, der zu Beginn der Szene Wirtz den Ball abgeluchst hatte.

2:0 Strelec (55.): Ein langer Ball und eine Kopfballverlängerung reichen, damit es in der deutschen Abwehr lichterloh brennt. Strelec wackelt im Eins-gegen-eins Rüdiger aus und schlenzt das Leder anschließend herrlich von halbrechts mit links in den Winkel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ David Raum (5) für Collins

60‘ Nadiem Amiri (4) für Stiller

66‘ Karim Adeyemi (4) für Gnabry