Neuling in der DFB-Startelf: So könnte Nagelsmann aufstellen

Das erste WM-Qualifikationsspiel für die DFB-Auswahl findet am morgigen Donnerstag (20:45 Uhr) in Bratislava gegen die Slowakei statt. Zwei essenzielle Personalentscheidungen kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits an: Einerseits wird Hoffenheims Kapitän Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen, andererseits kehrt Joshua Kimmich von der Rechtsverteidiger-Position zurück auf die Sechs.

Als heißester Startelfkandidat für hinten rechts wird Neuling Nnamdi Collins gehandelt, der mit Eintracht Frankfurt einen Saisonstart nach Maß erwischte. Auf der anderen defensiven Außenbahn liefern sich David Raum (RB Leipzig) und Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) einen engen Zweikampf.

Eingespieltes Bayern-Trio

Neben Kimmich könnte der spielstarke Angelo Stiller (VfB Stuttgart) im defensiven Mittelfeld starten. Für die offensive Dreierreihe, die sicherlich variabel rotieren wird, stehen zahlreiche Optionen bereit. Möglich, dass Nagelsmann neben dem gesetzten Florian Wirtz (FC Liverpool) auf eine aktuell stark aufspielende Bayern-Achse aus Leon Goretza und Serge Gnabry setzt.

Alternativ drängen Karim Adeyemi (BVB) und Nadiem Amiri (Mainz 05) auf einen Platz in der Anfangself. Dass der Bundestrainer auch für eine Überraschung zu haben ist, ließ er bei der heutigen Pressekonferenz durchblicken: „Ich habe mich noch nicht auf allen Positionen festgelegt. Ihr könnt euch noch auf die ein oder andere Überraschung freuen.“

So könnte das DFB-Team spielen