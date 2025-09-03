Schnäppchen mit Erfahrung: Die Topelf der Vertragslosen

Seit Montag ist der Transfermarkt in den europäischen Topligen geschlossen. Einige Profis stehen noch ohne Verein da und wären weiterhin verfügbar. FT hat eine Topelf zusammengefasst.
Aus Deutschland hat es in diesem Jahr kein einziger Spieler in die Topelf der vertragslosen Spieler geschafft. Auf der Bank nimmt aber immerhin Leon Dajaku (FC Bayern) Platz, der nach seinem kurzen Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten noch auf der Suche nach einem neuen Klub ist. Bundesliga-Erfahrung im imaginären Kader haben Juan Bernat (FC Bayern) und Paco Alcácer (Borussia Dortmund).
Die Bank
Sergio Reguilón (28), Samuel Umtiti (31), Benjamin Mendy (31), Layvin Kurzawa (32), Oriol Romeu (33), Dele Alli (29), Dimitri Payet (38), Leon Dajaku (24), Patrick Bamford (31), Paco Alcácer (32)
Die Startelf
