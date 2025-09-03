FCA: Mounié darf noch gehen

Steve Mounié hat beim FC Augsburg unter Coach Sandro Wagner wohl keine Zukunft mehr. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sucht der 30-Jährige aktuell noch nach einem neuen Verein. Ein Wechsel wäre grundsätzlich noch in mehrere Länder möglich, darunter Saudi-Arabien und die Türkei.

Eine Leihe zum Ligue 1-Klub SCO Angers war eigentlich schon beschlossene Sache, scheiterte letztendlich aber aufgrund finanzieller Probleme der Franzosen. Im Sommer 2024 war der Stürmer ablösefrei von Stade Brest zu den Fuggerstädtern gewechselt, konnte sich allerdings nie als Stammspieler etablieren. Insgesamt lief der Beniner (59 Länderspiele) 18 Mal für den FCA auf und erzielte zwei Tore.