FT-Kurve Bundesliga

Transferfenster: Diese Ligen haben noch geöffnet

von Georg Kreul
1 min.
Vincent Kompany mit Max Eberl und Christoph Freund @Maxppp

Am gestrigen Montag wurde in den Top5-Ligen in Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien das Sommertransferfenster mit dem Deadline Day geschlossen. Doch noch bleibt den Klubs Zeit, ihre unerwünschten Spieler in anderen Ligen unterzubringen.

Hier ist das Sommertransferfenster noch geöffnet:

  • Niederlande (bis 2. September)
  • Brasilien (bis 3. September)
  • Österreich (bis 5. September)
  • Belgien (bis 8. September)
  • Schweiz (bis 9. September)
  • Saudi-Arabien (bis 11. September)
  • Türkei (bis 12. September)
  • Griechenland (bis 12. September)

Einige Spieler könnten die Bundesliga also durchaus noch verlassen. Ein anderer Transfer, der in Kürze über die Bühne gehen wird, ist jener von Ilkay Gündogan zum türkischen Rekordmeister Galatasaray.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga

Bundesliga
