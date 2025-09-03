Wissas verrückter 30-Sekunden-Showdown

Yoane Wissas Wechsel vom FC Brentford zu Newcastle United geriet zu einem echten Thriller. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wurde der Transfer erst 30 Sekunden vor Schließung des Transferfensters final abgewickelt. Grund für den späten Deal war eine fehlende Unterschrift des Stürmers. Sein Berater, der im letzten Moment darauf aufmerksam wurde, sprintete daraufhin zurück ins Trainigszentrum und fand Wissa gerade noch rechtzeitig.

Newcastle ließ sich die Verpflichtung des 26-Jährigen stolze 63 Millionen Euro kosten. Bei den Magpies soll Wissa gemeinsam mit Nick Woltemade (23), der für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart kam, den Abgang von Alexander Isak (25) zum FC Liverpool auffangen.