FCN kündigt noch einen Abgang an

Der 1. FC Nürnberg will Torhüter Michal Kukucka dringend zu Spielpraxis verhelfen. Deshalb soll der 23-jährige Slowake laut der ‚Bild‘ zunächst verlängern und anschließend verliehen werden: „Ich bin zuversichtlich, dass Michal noch ausgeliehen werden kann. Es gibt ja noch einige Transferfenster, die offen sind. Da führen wir auch einige Gespräche, so dass wir da noch eine Leihe umsetzen wollen“, so Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Kukucka war vor einem Jahr aus seiner Heimat von AS Trencin nach Mittelfranken gewechselt, konnte dort aber bis jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei seinem einzigen Pflichtspieleinsatz am 33. Spieltag der Vorsaison patzte der Keeper in der letzten Minute folgenschwer und schenkte so dem 1. FC Köln den 2:1-Sieg.