Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

FCN kündigt noch einen Abgang an

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Kukucka 2526 @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg will Torhüter Michal Kukucka dringend zu Spielpraxis verhelfen. Deshalb soll der 23-jährige Slowake laut der ‚Bild‘ zunächst verlängern und anschließend verliehen werden: „Ich bin zuversichtlich, dass Michal noch ausgeliehen werden kann. Es gibt ja noch einige Transferfenster, die offen sind. Da führen wir auch einige Gespräche, so dass wir da noch eine Leihe umsetzen wollen“, so Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kukucka war vor einem Jahr aus seiner Heimat von AS Trencin nach Mittelfranken gewechselt, konnte dort aber bis jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei seinem einzigen Pflichtspieleinsatz am 33. Spieltag der Vorsaison patzte der Keeper in der letzten Minute folgenschwer und schenkte so dem 1. FC Köln den 2:1-Sieg.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Nürnberg
Michal Kukučka

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Michal Kukučka Michal Kukučka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert