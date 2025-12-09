Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Hertha: Ernst in die Königsklasse?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Tjark Ernst rollt den Ball ab @Maxppp

Per Ausstiegsklausel könnte Tjark Ernst Hertha BSC im Sommer verlassen und sogar in die Champions League wechseln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Ajax Amsterdam ein Auge auf den 22-jährigen Torhüter geworfen. Sollte Ernst die Hauptstadt im kommenden Sommer verlassen, würde Hertha fünf Millionen Euro kassieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Ajax sind auch diverse Bundesligisten am Stammtorhüter der Alten Dame interessiert. In Berlin steht Ernst noch bis 2027 unter Vertrag und kann sich im Falle des Aufstiegs auch einen Verbleib vorstellen. Der gebürtige Stuttgarter ist in dieser Saison eine der Konstanten im Team von Stefan Leitl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Eredivisie
Hertha
Ajax
Tjark Ernst

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Hertha Logo Hertha BSC
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Tjark Ernst Tjark Ernst
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert