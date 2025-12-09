Hertha: Ernst in die Königsklasse?

Per Ausstiegsklausel könnte Tjark Ernst Hertha BSC im Sommer verlassen und sogar in die Champions League wechseln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Ajax Amsterdam ein Auge auf den 22-jährigen Torhüter geworfen. Sollte Ernst die Hauptstadt im kommenden Sommer verlassen, würde Hertha fünf Millionen Euro kassieren.

Neben Ajax sind auch diverse Bundesligisten am Stammtorhüter der Alten Dame interessiert. In Berlin steht Ernst noch bis 2027 unter Vertrag und kann sich im Falle des Aufstiegs auch einen Verbleib vorstellen. Der gebürtige Stuttgarter ist in dieser Saison eine der Konstanten im Team von Stefan Leitl.