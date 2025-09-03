Schock-Entscheidung um Tel

Seit seinem Wechsel zu Tottenham Hotspur ist Mathys Tel (20) nicht der erhoffte Durchbruch gelungen. Dass auch die Spurs mit der Entwicklung des Offensivspielers kaum zufrieden sind, geben sie ihm nun ziemlich deutlich zu verstehen.

Denn Tel, der nach vorheriger Leihe im Sommer für 35 Millionen Euro fest vom FC Bayern auf die Insel gewechselt war, findet sich nicht im Champions League-Kader des Europa League-Siegers wieder. Eine ultra bittere Pille für den Ex-Münchner, der ohnehin schon keinen guten Saisonstart erwischte.

In keinem der vier bisherigen Pflichtspiele stand der eigentlich so hoch veranlagte französische U21-Nationalspieler von Beginn an auf dem Rasen. Am zweiten Premier League-Spieltag gegen Manchester City (0:2) schmorte der Rechtsfuß gar 90 Minuten auf der Bank. Bleibt abzuwarten, ob der immer noch entwicklungsfähige Youngster die Nicht-Nominierung als Motivationsschub aufnimmt oder die Formkurve weiter nach unten zeigt.