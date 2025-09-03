Woltemade-Abgang: Baumann rechtfertigt sich

Frank Baumann hat sich zur Causa rund um Nick Woltemade (23) zu Wort gemeldet. Der 49-jährige Funktionär wehrt sich bei der ‚Bild‘ gegen etwaige Vorwürfe, Werder Bremen hätte den Sturmhünen fahrlässig ziehen lassen: „Es kann nur ein Versäumnis sein, wenn man es versäumt hat, alles dafür zu tun, um ihn zu halten. Das war es definitiv nicht.“

Zur Erläuterung: Im vergangenen Jahr war Woltemade ablösefrei von den Grün-Weißen zum VfB Stuttgart gewechselt. Dort entwickelte sich der DFB-Angreifer prächtig weiter und ging in diesem Sommer für bis zu 90 Millionen Euro zu Newcastle United. „Wir haben über ein Jahr vorher versucht, den Vertrag zu sehr guten Konditionen zu verlängern. Ich kann da kein Versäumnis von Werder-Seite feststellen“, erläutert Baumann, der zwischen 2016 und 2024 als Geschäftsführer Sport in Bremen tätig war, inzwischen aber bei Schalke 04 als Sportvorstand arbeitet.