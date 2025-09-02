Menü Suche
„Nicht einfach“: Boniface erklärt Werder-Wechsel

von Dominik Sandler - Quelle: werder.de
Boniface schließt sich Werder Bremen an @Maxppp

Victor Boniface hat sich nach seinem überraschenden Leihwechsel zum SV Werder Bremen erstmals zu Wort gemeldet und den Transfer erklärt. Im Interview mit dem vereinseigenen Medium der Hanseaten sagt der 24-Jährige: „Die Verantwortlichen hier bei Werder haben mir einen genauen Plan aufgezeigt, der mich sehr schnell überzeugt hat. Ich habe sofort gesagt, dass ich diesen Weg mitgehen möchte und bin deshalb sehr froh, dass es geklappt hat.“ Der Stürmer war am Deadline Day nach Bremen gewechselt, nachdem sich zuvor ein Transfer zum AC Mailand auf den letzten Metern zerschlagen hatte.

„Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für mich“, gibt der Nigerianer Einblicke in seine Gefühlswelt, nachdem schon im Winter ein sichergeglaubter Wechsel zu Al Nassr nicht zustande gekommen war. Überzeugt von Werder habe ihn außerdem auch Senne Lynen (26), der gemeinsam mit Boniface bei Union St. Gilles gespielt hatte. „Wir haben viel miteinander geredet, wie sehr ihm die Stadt und der Verein hier gefällt. Das ist auch für mich sehr hilfreich gewesen“, so Boniface.

