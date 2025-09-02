Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV: Super-Schnäppchen bei Lokonga?

von Luca Hansen - Quelle: Mopo | kicker
1 min.
Albert Sambi Lokonga im Zweikampf @Maxppp

Der Transfer von Albert Sambi Lokonga (25) war für den Hamburger SV offenbar günstiger als gedacht. Wie die ‚Mopo‘ und der ‚kicker‘ berichten, liegt die Ablöse für den Mittelfeldspieler, der vom FC Arsenal kam, offenbar unter der Millionengrenze. Laut der ‚Bild‘ haben die Rothosen nur 300.000 Euro plus etwaige Bonuszahlungen in die englische Hauptstadt überwiesen. Der Grund für das Schnäppchen „sei seine Vertragslage mit nur noch einem Jahr Restlaufzeit und seine sportliche Situation bei Arsenal“, betonte Sportdirektor Claus Costa, der die genaue Ablöse nicht kommentieren wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz des Deadline Day-Doppelschlags um das Gunners-Duo Lokonga und Fabio Vieira (25) habe man nicht unvernünftig gehandelt: „Wir sind, ich will nicht sagen sparsam, aber konservativ im Wirtschaften, versuchen da absolut im Rahmen zu bleiben. Wir haben uns nicht treiben lassen – und die Geduld nicht zu früh verloren.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hamburg
Arsenal
Albert Sambi Lokonga

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hamburg Logo Hamburger SV
Arsenal Logo FC Arsenal
Albert Sambi Lokonga Albert Sambi Lokonga
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert