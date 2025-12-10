Menü Suche
Kommentar
Premier League

Herber Rückschlag für Arsenal-Wunderkind Dowman

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
Max Dowman im Trikot des FC Arsenal @Maxppp

Der FC Arsenal muss in den kommenden Wochen auf Max Dowman verzichten. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der 15-Jährige aufgrund einer Knöchelverletzung in den kommenden beiden Monaten fehlen wird. Diese habe er sich am Samstag bei einem Testspiel gegen Manchester United zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Operation sei bei Dowman aber nicht nötig. Die Gunners haben bereits gestern auf den Ausfall reagiert und den Offensivspieler aus dem Kader der Champions League gestrichen. Gabriel Jesus (28) wurde dafür nachnominiert. Dowman feierte Ende August beim 5:0-Sieg gegen Leeds United sein Debüt bei den Nordlondonern, seitdem kamen vier Spiele hinzu.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
Max Robert Dowman

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
Max Robert Dowman Max Robert Dowman
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert