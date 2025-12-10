Herber Rückschlag für Arsenal-Wunderkind Dowman

Der FC Arsenal muss in den kommenden Wochen auf Max Dowman verzichten. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der 15-Jährige aufgrund einer Knöchelverletzung in den kommenden beiden Monaten fehlen wird. Diese habe er sich am Samstag bei einem Testspiel gegen Manchester United zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Operation sei bei Dowman aber nicht nötig. Die Gunners haben bereits gestern auf den Ausfall reagiert und den Offensivspieler aus dem Kader der Champions League gestrichen. Gabriel Jesus (28) wurde dafür nachnominiert. Dowman feierte Ende August beim 5:0-Sieg gegen Leeds United sein Debüt bei den Nordlondonern, seitdem kamen vier Spiele hinzu.