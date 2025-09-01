Menü Suche
Zwei neue Sturm-Kandidaten bei Werder

von Dominik Schneider - Quelle: Deichstube
Simon Banza im Einsatz für Braga @Maxppp

Werder Bremen versucht, am heutigen Deadline Day noch einen neuen Stürmer verpflichten und hat dabei zwei mögliche Kandidaten auf dem Radar. Laut der ‚DeichStube‘ beschäftigt sich der Bundesligist mit Simon Banza (29) vom SC Braga und mit Taiwo Awoniyi (28) von Nottingham Forest.

Neben den genannten Angreifern erscheint auch der Name von Victor Boniface weiterhin im Dunstkreis der Bremer. Da der 24-jährige Nigerianer um die sechs Millionen Euro pro Saison bei Bayer Leverkusen einstreicht, wäre wohl nur ein Wechsel per Leihe möglich. Zudem müsste Bayer erhebliche Gehaltsanteile weiter übernehmen. Fraglich, ob sich ein solcher Deal noch realisieren lässt.

