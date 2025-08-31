Karlsruhe schnappt sich Opitz

Der SV Werder Bremen parkt Offensiv-Talent Leon Opitz in der 2. Bundesliga. Wie der Karlsruher SC offiziell vermeldet, wird der 20-Jährige bis ans Saisonende inklusive Kaufoption von den Grün-Weißen ausgeliehen.

Opitz kann sowohl auf den Flügeln als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. In der vergangenen Regionalliga Nord-Saison machte der deutsche U19-Nationalspieler mit 28 Torbeteiligungen (16 Tore, zwölf Vorlagen) für die Zweitvertretung Werders auf sich aufmerksam. Für die Profimannschaft der Bremer lief der Linksfuß bislang dreimal auf. Beim KSC hofft Opitz auf regelmäßige Spielzeit.