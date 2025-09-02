Köln wird Rondic noch los

Der 1. FC Köln parkt Fehleinkauf Imad Rondic in Polen. Dort wird der Stürmer für ein Jahr auf Leihbasis für Rakow Czestochowa auflaufen. Zudem sichert sich der polnische Erstligist eine Kaufoption.

Der 26-Jährige war erst vor einem halben Jahr von Widzew Lodz aus Polen für 1,5 Millionen Euro ans Geißbockheim gewechselt, enttäuschte dort aber auf ganzer Linie. Nach nur zehn Pflichtspielen und einem Treffer ist also schon wieder Schluss, Trainer Lukas Kwasniok hatte keine Verwendung mehr für den Bosnier.