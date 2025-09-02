Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schindzielorz spricht über Odogu-Abgang

von Dominik Schneider - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Odogu beim Aufwärmen vor dem Spiel @Maxppp

Begeisterung hat der Verkauf von David Odogu bei den Fans des VfL Wolfsburg nicht ausgelöst. Im Interview mit vereinseigenen Medien äußerte sich Sebastian Schindzielorz nun zu der Entscheidung: „Es gab auch einen Austausch mit David und seinen Beratern über eine mögliche Leihe. Für so einen Weg braucht es aber auch das Commitment auf beiden Seiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Als der AC Mailand anklopfte und ein Kaufangebot für den 19-jährigen Innenverteidiger einreichte, war das Thema Leihe schnell ad acta gelegt. Ein Commitment „war überhaupt nicht mehr gegeben, als das Angebot aus Mailand kam“, so der Sportdirektor der Wölfe. Dementsprechend stimmten die VfL-Bosse einem festen Transfer zu. Als Ablöse kassierten die Niedersachsen sieben Millionen Euro von den Rossoneri.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Wolfsburg
Mailand
David Uyoyo Odogu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Mailand Logo AC Mailand
David Uyoyo Odogu David Uyoyo Odogu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert