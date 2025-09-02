Schindzielorz spricht über Odogu-Abgang

Begeisterung hat der Verkauf von David Odogu bei den Fans des VfL Wolfsburg nicht ausgelöst. Im Interview mit vereinseigenen Medien äußerte sich Sebastian Schindzielorz nun zu der Entscheidung: „Es gab auch einen Austausch mit David und seinen Beratern über eine mögliche Leihe. Für so einen Weg braucht es aber auch das Commitment auf beiden Seiten.“

Als der AC Mailand anklopfte und ein Kaufangebot für den 19-jährigen Innenverteidiger einreichte, war das Thema Leihe schnell ad acta gelegt. Ein Commitment „war überhaupt nicht mehr gegeben, als das Angebot aus Mailand kam“, so der Sportdirektor der Wölfe. Dementsprechend stimmten die VfL-Bosse einem festen Transfer zu. Als Ablöse kassierten die Niedersachsen sieben Millionen Euro von den Rossoneri.