Offiziell Serie A

Milan schnappt sich Rabiot

von Fabian Ley - Quelle: acmilan.com
Jonathan Rowe und Adrien Rabiot (r.) von Olympique Marseille @Maxppp

Adrien Rabiot kehrt nach nur einem Jahr zurück in die Serie A. Der Mittelfeldspieler verlässt Olympique Marseille und schließt sich dem AC Mailand an. Bei den Rossoneri unterschreibt der 30-Jährige einen Dreijahresvertrag. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach rund zehn Millionen Euro.

AC Milan
Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero 🔴⚫

#WelcomeRabiot
Der Linksfuß war in Italien bereits von 2019 bis 2024 für Juventus Turin am Ball. In Marseille wurde der 53-fache französische Nationalspieler zuletzt aufgrund einer Schlägerei mit Ex-Teamkollege Jonathan Rowe (22/FC Bologna) aussortiert.

