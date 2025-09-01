VfL-Youngster Odogu wechselt zu Milan

David Odogu setzt seine Karriere in der Serie A fort. Der AC Mailand hat die Verpflichtung des 19-Jährigen vom VfL Wolfsburg finalisiert, ist dem Serie A-Transferregister zu entnehmen. Dem Vernehmen nach fließen für den Innenverteidiger zehn Millionen Euro Ablöse.

Odogu stammt aus der Jugend der Wölfe und war seit dem vergangenen Jahr Teil der Profimannschaft. Insgesamt kam der deutsche U19-Nationalspieler dreimal in der Bundesliga für die Niederdachsen zum Einsatz.