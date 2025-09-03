Härtefall-Entscheidung beim BVB

Borussia Dortmund wird die anstehende Ligaphase der Champions League ohne Salih Özcan bestreiten. Der 27-jährige Mittelfeldspieler fehlt im offiziellen Aufgebot des BVB, das am heutigen Mittwoch bei der UEFA eingereicht werden musste.

Özcan kam zu Saisonbeginn lediglich zu je einem Kurzeinsatz in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal. Die Konkurrenzsituation beim BVB führt nun dazu, dass er für die 23-köpfige Champions League-Kaderliste nicht berücksichtigt wurde.