Menü Suche
Kommentar 8
Offiziell Bundesliga

BVB-Abschied: Midtjylland stellt Tullberg vor

von Dominik Sandler - Quelle: fcm.dk
1 min.
Tullberg an der Seitenlinie @Maxppp

Nach sechs Jahren bei Borussia Dortmund verabschiedet sich Mike Tullberg von den Schwarz-Gelben. Der 39-Jährige wird Cheftrainer des FC Midtjylland, wo er die Nachfolge von Thomas Thomasberg antritt. Dem Vernehmen nach kassiert der BVB über eine Million Euro für den Dänen.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Midtjylland
Ny mand i spidsen for Midtjylland ⚫🔴

Mike Tullberg er købt fri af Dortmund og tiltræder som cheftræner på en fireårig aftale.
Bei X ansehen

Vertraglich hatte sich Tullberg erst Ende April für drei weitere Jahre an Dortmund gebunden und kurze Zeit später die Zweitvertretung übernommen. Nun verlässt er das Regionalliga-Team, um in seiner Heimat als Cheftrainer zu arbeiten. Midtjylland spielt in der neuen Saison in der Europa League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Superliga
BVB
Midtjylland
Mike Tullberg

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Superliga Superliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Midtjylland Logo FC Midtjylland
Mike Tullberg Mike Tullberg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert