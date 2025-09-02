Bundesliga
BVB-Abschied: Midtjylland stellt Tullberg vor
1 min.
@Maxppp
Nach sechs Jahren bei Borussia Dortmund verabschiedet sich Mike Tullberg von den Schwarz-Gelben. Der 39-Jährige wird Cheftrainer des FC Midtjylland, wo er die Nachfolge von Thomas Thomasberg antritt. Dem Vernehmen nach kassiert der BVB über eine Million Euro für den Dänen.
Unter der Anzeige geht's weiter
FC Midtjylland @fcmidtjylland – 12:29
Ny mand i spidsen for Midtjylland ⚫🔴Bei X ansehen
Mike Tullberg er købt fri af Dortmund og tiltræder som cheftræner på en fireårig aftale.
Mike Tullberg er købt fri af Dortmund og tiltræder som cheftræner på en fireårig aftale.
Vertraglich hatte sich Tullberg erst Ende April für drei weitere Jahre an Dortmund gebunden und kurze Zeit später die Zweitvertretung übernommen. Nun verlässt er das Regionalliga-Team, um in seiner Heimat als Cheftrainer zu arbeiten. Midtjylland spielt in der neuen Saison in der Europa League.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden