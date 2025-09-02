BVB-Abschied: Midtjylland stellt Tullberg vor

Nach sechs Jahren bei Borussia Dortmund verabschiedet sich Mike Tullberg von den Schwarz-Gelben. Der 39-Jährige wird Cheftrainer des FC Midtjylland, wo er die Nachfolge von Thomas Thomasberg antritt. Dem Vernehmen nach kassiert der BVB über eine Million Euro für den Dänen.

Vertraglich hatte sich Tullberg erst Ende April für drei weitere Jahre an Dortmund gebunden und kurze Zeit später die Zweitvertretung übernommen. Nun verlässt er das Regionalliga-Team, um in seiner Heimat als Cheftrainer zu arbeiten. Midtjylland spielt in der neuen Saison in der Europa League.