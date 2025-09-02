BVB: Der Plan mit Silva

Wann Borussia Dortmund erstmals auf Neuzugang Fábio Silva (23) zurückgreifen kann, steht noch in den Sternen. Gegenüber der ‚Bild‘ schließt Geschäftsführer Sport Lars Ricken eine zu frühe Rückkehr auf den Platz zulasten der Gesundheit aus: „Ich kann noch nicht sagen, wann genau er bereit sein wird. Wir machen noch ein paar Tests, werden im Zweifel aber lieber ein paar Tage länger warten als etwas zu riskieren.“

Silva, am vergangenen Freitag für eine Sockelablöse von 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet, laboriert derzeit an Adduktorenproblemen. Die BVB-Verantwortlichen wussten bereits im Vorfeld darüber Bescheid. In der anstehenden Länderspielpause kann sich der Angreifer auskurieren. Ob der Portugiese beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 13. September (15:30 Uhr) wieder zur Verfügung steht, bleibt jedoch fraglich.