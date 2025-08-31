Risiko-Transfer? BVB droht Silva-Problem

Gerade erst hat Fábio Silva seine Unterschrift bei Borussia Dortmund gesetzt. Doch der neue Hoffnungsträger besitzt gleichzeitig das Potenzial, zum Problemfall für die Schwarz-Gelben zu werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fällt der Angreifer für das heutige Heimspiel gegen Union Berlin (17:30 Uhr) aus. Der Grund dafür ist durchaus kurios.

Denn wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, laboriert Silva seit diesem Sommer an einer Adduktorenverletzung, von der die Borussia bereits vor der Verpflichtung für 22,5 Millionen Euro wusste. Den Medizincheck bestand der Angreifer unter der Woche.

Die Hoffnung beim Bundesligisten: Der Portugiese kann sich in der anstehenden Länderspielpause auskurieren und dann voll angreifen. Ob dem 23-Jährigen das bis zum 3. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim am 13. September gelingt, ist der ‚Bild‘ zufolge jedoch noch völlig offen.

Schließlich sind Adduktorenverletzungen durchaus kompliziert und können Profis für längere Zeit außer Gefecht setzen. Der BVB sieht sich aber mit Serhou Guirassy (29), Karim Adeyemi (23) und Maximilian Beier (22) derzeit auch ohne Silva gut aufgestellt. Der Sommerneuzugang scheint daher nicht als Soforthilfe eingeplant zu sein, sondern soll nach überstandener Verletzungszeit perspektivisch für mehr Torgefahr sorgen.