Besiktas will bei Real zuschlagen

von Dominik Sandler - Quelle: as
Asencio ist enttäuscht @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Abwehrspieler ist Raúl Asencio ins Blickfeld von Besiktas geraten. Laut der ‚as‘ interessiert sich der Klub vom Bosporus für eine Leihe des 22-Jährigen. Die Verantwortlichen von Besiktas haben sich demnach bereits mit den Königlichen in Verbindung gesetzt.

Unter Xabi Alonso hat Asencio einen schlechten Stand. Der Spanier enttäuschte bei der Klub-WM im Juli, in der Liga blieb er in den ersten drei Saisonspielen 90 Minuten auf der Bank. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2026, die Verlängerung bis 2031 bei Real gilt seit Wochen als Formsache. In der vergangenen Saison absolvierte Asencio 42 Pflichtspiele für seinen Jugendklub.

