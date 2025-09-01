Menü Suche
VfB scheitert mit 27-Millionen-Angebot

von Dominik Sandler - seb_nonda - Quelle: FT-Exklusiv
George Ilenikhena macht ein entschlossenes Gesicht @Maxppp

Die Stürmersuche führt den VfB Stuttgart auch nach Frankreich. Nach FT-Informationen haben die Schwaben der AS Monaco ein Angebot in Höhe von 22 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni für George Ilenikhena unterbreitet. Die Monegassen haben die Offerte allerdings abgewiesen, der 19-Jährige soll beim französischen Erstligisten bleiben.

Auch Bayer Leverkusen war am Mittelstürmer interessiert, der vor einem Jahr für knapp 19 Millionen ins Fürstentum gewechselt war. Unter Trainer Adi Hütter bleibt dem Nigerianer meist lediglich die Jokerrolle. Stuttgart hat bereits Alternativen am Haken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
