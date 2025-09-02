Cerny verlässt Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg gibt Vaclav Cerny ab. Der 27-jährige Tscheche wechselt von den Niedersachsen nach Istanbul. Dort hat der VfL in Besiktas einen Abnehmer für den Flügelspieler gefunden.

Cerny war vor zwei Jahren von Twente Enschede in die Bundesliga gekommen. Beim VfL ließ er sein Talent immer wieder aufblitzen, konnte aber letztlich nicht nachhaltig überzeugen. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis bei den Glasgow Rangers eine starke Runde. Damit hat er Besiktas auf sich aufmerksam gemacht.