Cerny verlässt Wolfsburg

von Dominik Sandler - Quelle: bjk.com
Cerny vor dem Spiel @Maxppp

Der VfL Wolfsburg gibt Vaclav Cerny ab. Der 27-jährige Tscheche wechselt von den Niedersachsen nach Istanbul. Dort hat der VfL in Besiktas einen Abnehmer für den Flügelspieler gefunden.

VfL Wolfsburg
Abschied - Vaclav Cerny wechselt zu @Besiktas Istanbul. Alles Gute für deine Zukunft, Vaclav! 💚🐺

#VfLWolfsburg
Cerny war vor zwei Jahren von Twente Enschede in die Bundesliga gekommen. Beim VfL ließ er sein Talent immer wieder aufblitzen, konnte aber letztlich nicht nachhaltig überzeugen. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis bei den Glasgow Rangers eine starke Runde. Damit hat er Besiktas auf sich aufmerksam gemacht.

Bundesliga
Süper Lig
Wolfsburg
Beşiktaş
Václav Černý

Bundesliga
Süper Lig
VfL Wolfsburg
Beşiktaş Istanbul
Václav Černý
