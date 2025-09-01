Menü Suche
Wolfsburg holt Offensiv-Juwel Daghim

von Fabian Ley - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Im Trikot von RB Salzburg: Adam Daghim @Maxppp

Der VfL Wolfsburg angelt sich kurz vor Transferschluss ein vielversprechendes Offensiv-Talent. Mittelstürmer Adam Daghim wechselt von RB Salzburg zu den Niedersachsen. Der 19-Jährige unterschreibt bei den Wölfen einen Leihvertrag mit Kaufoption. Für Salzburg erzielte der dänische U21-Nationalspieler in 56 Pflichtspielen sechs Tore und lieferte fünf Assists.

VfL Wolfsburg
⚡️ Und der zweite Neuzugang am Abend!
Der VfL Wolfsburg leiht den dänischen U21-Nationalspieler Adam Daghim vom FC Red Bull Salzburg aus.

#VfLWolfsburg
„Adam ist ein junges Offensivtalent mit viel Potenzial. Seine Vielseitigkeit, gepaart mit seiner immensen Geschwindigkeit, macht ihn für unsere Offensive besonders wertvoll und für den Gegner unberechenbar. Wir sind überzeugt, dass er sich hier beim VfL weiterentwickeln und uns sofort weiterhelfen kann“, erklärt Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
