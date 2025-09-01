Im Medizincheck: Wolfsburg holt neuen Torjäger

Bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer kam der VfL Wolfsburg zuletzt nur mühsam voran. Bis hin zum Deadline Day stand kein Torjäger in der Autostadt auf der Matte. Das wird sich aber wohl in den kommenden Stunden ändern.

Laut Fabrizio Romano steht Adam Daghim (19) vor einem Wechsel von RB Salzburg zu den Niedersachsen. Der Transfermarkt-Experte spricht sogar schon von einem abgeschlossenen Deal. Der Medizincheck soll in Kürze stattfinden.

Update (16:39 Uhr): ‚Sky‘ berichtet, dass es sich um eine Leihe mit Kaufoption handelt.

Der dänische U21-Nationalspieler läuft seit 2023 für Salzburg auf. Die Roten Bullen hatten das Sturmjuwel für drei Millionen Euro von seinem Jugendklub Aarhus GF verpflichtet. Für Salzburg erzielte er seither in 56 Pflichtspielen sechs Tore und lieferte fünf Assists.