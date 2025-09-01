Wolfsburg bedient sich in der Premier League

Beim VfL Wolfsburg kommt in der Innenverteidigung am Deadline Day ordentlich Bewegung rein. David Odogu (19) wechselt zum AC Mailand. Durch die Verletzung von Denis Vavro (29) herrscht Bedarf, ein Neuzugang ist deshalb im Anflug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jenson Seelt wechselt auf Leihbasis in die Autostadt. Der 22-Jährige spielt aktuell beim AFC Sunderland. Dort kam er in den ersten Spielen noch zum Einsatz, gegen den FC Brentford (2:1) am Wochenende blieb er aber 90 Minuten auf der Bank.

Jetzt folgt die Flucht in die Bundesliga. Der Niederländer war vor zwei Jahren von der PSV Eindhoven nach England gewechselt, in der vergangenen Saison hatte er den Aufstieg gefeiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns, mit Jenson Seelt einen weiteren Spieler für unsere Abwehr gewonnen zu haben. Er ist ein großgewachsener Innenverteidiger, der Erfahrung aus England mitbringt. Jenson hat Stärken mit und gegen den Ball und ist eine echte Bereicherung für unsere Defensive. Wir sind glücklich, dass Jenson ab sofort Teil unserer Mannschaft ist“, so Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.