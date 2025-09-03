RB: Hoffnung für Werner

Die Tür bei RB Leipzig ist für Timo Werner offenbar nicht ganz verschlossen. Wie die ‚Bild‘ Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer zitiert, sind Einsätze für den Stürmer nicht ausgeschlossen: „Bei uns gilt allein das Leistungsprinzip. Ich kenne keinen Trainer der Welt, der sich scheut, Spieler einzusetzen, die im Training am besten sind.“

Eigentlich wurde der 29-Jährige bei den Sachsen ausgemustert und sollte sich einen neuen Verein suchen. Ein Abnehmer fand sich jedoch nicht. In der Vorbereitung machte er intern durch gute Trainingsleistungen auf sich aufmerksam. Leipzigs Topverdiener steht noch bis kommenden Sommer unter Vertrag.