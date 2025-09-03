Menü Suche
Liga Portugal Bwin

Fernandes vor 30-Millionen-Wechsel

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
Alvaro Carreras gegen Roger Fernandes @Maxppp

Al Ittihad verstärkt nochmal seine Offensive. Wie Fabrizio Romano berichtet, verpflichtet der staatsfinanzierte Saudi-Verein Roger Fernandes vom SC Braga. Als Ablöse fließen demnach 30 Millionen Euro nach Portugal.

Fernandes ist portugiesischer U21-Nationalspieler. Für Bragas Profis sammelte der 19-Jährige schon beachtliche 91 Einsätze, erzielte zwölf Tore und gab 19 Vorlagen. Am wohlsten fühlt er sich auf dem rechten Flügel. Das Transferfenster in Saudi-Arabien ist noch bis zum 11. September geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
