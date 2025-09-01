Menü Suche
47 Millionen: Leipzig gibt Openda ab

RB Leipzig gibt nach Xavi Simons und Benjamin Sesko den nächsten Hochkaräter ab. Loïs Openda spielt künftig in der Serie A.

von Lukas Hörster - Quelle: legaseriea.it
Loïs Openda für RB im Einsatz @Maxppp

Loïs Openda wechselt zu Juventus Turin. Wie dem Register der Serie A zu entnehmen ist, kommt der Stürmer zunächst auf Leihbasis von RB Leipzig. Der italienische Rekordmeister sichert sich eine Kaufoption, die unter leicht zu erreichenden Bedingungen zur Kaufpflicht wird.

Openda könnte dem Bundesligisten zu einem späteren Zeitpunkt inklusive Boni bis zu 47 Millionen Euro Ablöse einbringen. Zudem sichert sich Leipzig eine Weiterverkaufsbeteiligung. 2023 hatte man Openda für 40 Millionen Euro vom RC Lens geholt.

In seinen beiden Saisons in Deutschland bestritt Openda 93 Pflichtspiele, erzielte 41 Tore und gab 18 Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
