Menü Suche
Kommentar
SPL

Bericht: Jaissle hat unterschrieben

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Matthias Jaissle an der Seitenlinie @Maxppp

Matthias Jaissle schwört Al Ahli die Treue. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der deutsche Cheftrainer einen neuen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Aktuell steht der 37-Jährige nur noch bis 2026 beim amtierenden AFC-Champions-League-Sieger unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jaissle wurde zuletzt mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Der deutsche Vizemeister sucht nach einem Nachfolger für den kürzlich entlassenen Erik ten Hag. Heiß wurde die Spur allerdings nicht. Stattdessen gehören unter anderem Ange Postecoglou, Edin Terzic und Raúl zu den Kandidaten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Ahli
Matthias Jaissle

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Ahli Logo Al Ahli
Matthias Jaissle Matthias Jaissle
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert