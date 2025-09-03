Bericht: Jaissle hat unterschrieben

Matthias Jaissle schwört Al Ahli die Treue. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der deutsche Cheftrainer einen neuen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Aktuell steht der 37-Jährige nur noch bis 2026 beim amtierenden AFC-Champions-League-Sieger unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jaissle wurde zuletzt mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Der deutsche Vizemeister sucht nach einem Nachfolger für den kürzlich entlassenen Erik ten Hag. Heiß wurde die Spur allerdings nicht. Stattdessen gehören unter anderem Ange Postecoglou, Edin Terzic und Raúl zu den Kandidaten.