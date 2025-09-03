Klarer Trainer-Zeitplan bei Bayer: Wird es Postecoglou?

Erst am vergangenen Montag entließ Bayer Leverkusen den gerade erst frisch verpflichteten Erik ten Hag nach nur zwei Spieltagen. Intern hatte der Niederländer wiederholt für Verwirrung und Empörung gesorgt. Nach FT-Infos gab es für die Nachfolge bereits Kontakt mit Edin Terzic. Zudem ist Raúl ein Thema beim Vizemeister. Nun ist ein weiterer Kandidat bekannt geworden.

Laut der ‚Bild‘ ist Ange Postecoglou bei der Werkself im Gespräch. Ebenso wie Terzic und Raúl ist der 60-Jährige derzeit vereinslos und wäre daher sofort verfügbar. Erst in der vergangenen Saison gewann er mit Tottenham Hotspur die Europa League, musste aber kurz darauf seinen Hut nehmen.

Klarer Zeitplan

Geschäftsführer Fernando Carro hat derweil den Zeitplan bei der Trainersuche skizziert. Gegenüber ‚Sky‘ betont der Spanier, dass man schon bald Klarheit haben möchte: „Der neue Coach soll im Idealfall am kommenden Dienstag zum ersten Mal das Training leiten. Bis spätestens Montag wollen wir klar sein in der Personalie. Aktuell gibt es noch keine Entscheidung.“

Kein Thema ist der ‚Bild‘ zufolge Roger Schmidt, wie der 58-Jährige den Leverkusener Bossen nach einer Kontaktaufnahme persönlich mitteilte. Auch Marco Rose spielt laut dem Boulevardblatt in den Überlegungen keine Rolle.