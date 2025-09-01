24-Millionen-Flop: Leipzig wird Elmas los

RB Leipzig hat mit der SSC Neapel den langersehnten Abnehmer für Eljif Elmas gefunden. Der 25-Jährige wechselt auf Leihbasis zum italienischen Meister, der sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption sichert. Die Leihgebühr soll drei Millionen Euro betragen, zudem kann Napoli den Nordmazedonier im Anschluss für 16,5 Millionen festverpflichten.

Elmas war im Januar des vergangenen Jahres für 24 Millionen Euro aus Neapel nach Sachsen gewechselt, wurde seiner hohen Ablöse jedoch nie gerecht. Seit Beginn des Transferfensters gehört der Offensivmann deshalb zu den Abgangskandidaten, auf den letzten Metern hat man eine zufriedenstellende Lösung für alle Parteien gefunden.

Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer sagt: „Wir haben in den Gesprächen mit Eljif gemeinsam entschieden, dass eine Rückkehr zur SSC Neapel für seine persönliche und sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist. Eljif hat in Leipzig stets mit großer Professionalität gearbeitet und sich in jeder Trainingseinheit eingebracht. In Neapel kennt er das Umfeld bestens und kann seine Qualitäten auf höchstem Niveau einbringen. Wir wünschen ihm für die kommende Zeit nur das Beste.“