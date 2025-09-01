Weg frei für Jackson: Chelsea holt Guiu zurück

Für Marc Guiu ist die Leihe beim AFC Sunderland nach nicht mal einem Monat wieder zu Ende. Wie der FC Chelsea mitteilt, wird der Angreifer von seiner Leihe zurückberufen und läuft wieder für die Blues auf. Der 19-Jährige bestritt während seiner kurzen Zeit für die Black Cats drei Spiele und erzielte im Ligapokal gegen Huddersfield Town einen Treffer.

Durch die Rückkehr von Guiu sind die Blues nun wieder personell ausreichend im Sturmzentrum besetzt. Dank des Spaniers wäre endgültig der Weg von Nicolas Jackson zum FC Bayern frei. Chelsea beorderte den 24-Jährigen am gestrigen Sonntag nach London zurück, da sich Liam Delap (22) verletzt hatte.