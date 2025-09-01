Menü Suche
Günstiges Paket: Werder schnappt sich Puertas

Werder Bremen schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu. Das Mittelfeld wird künftig Cameron Puertas verstärken.

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri | DeichStube
Cameron Puertas bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Cameron Puertas (27) befindet sich im Anflug auf die Bundesliga. Sacha Tavolieri berichtet vom bevorstehenden Wechsel des Spaniers zu Werder Bremen. Die ‚DeichStube‘ bestätigt die Info und wartet mit weiteren Details auf.

Dem vereinsnahen Portal zufolge wird Puertas für ein Jahr von Al Qadsiah ausgeliehen. Für den Zeitraum übernehme der saudische Erstligist weiterhin einen Großteil des üppigen Gehalts – andernfalls wäre der Deal für die Grün-Weißen nicht zu stemmen gewesen.

Puertas war erst im vergangenen Jahr für etwas mehr als 15 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise zu Al Qadsiah gewechselt. Die Bremer dürfen sich auf einen flexiblen Mittelfeldspieler freuen, der sowohl auf der Sechs als auch auf der Zehn agieren kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
