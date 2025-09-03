Menü Suche
Werder: Neue Details zum Puertas-Deal

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Cameron Puertas bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Der SV Werder Bremen wird die Leih-Verpflichtung von Cameron Puertas zeitnah offiziell bekanntgeben. Laut dem ‚kicker‘ erfolgt die Verkündung noch heute Abend. Die Norddeutschen haben sich eine Kaufoption für den 27-Jährigen gesichert, so das Fachblatt weiter. Die Höhe des Vertragspassus bleibt vorerst offen.

Es ist nach dem Transfer von Victor Boniface (24) der nächste späte Coup für den Bundesligisten, der sich auf dem Markt lange Zeit zurückgehalten hatte. Puertas war im vergangenen Sommer ins Visier von Stuttgart und Borussia Mönchengladbach geraten, hatte sich aber für einen Wüsten-Wechsel zu Al Qadsiah entschieden. Mit einem Jahr Verspätung landet der Mittelfeldspieler nun doch in der Bundesliga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
