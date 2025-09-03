Menü Suche
Chelsea bindet und verleiht Eigengewächs

von Arouna Touray - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Der FC Chelsea trägt seine Heimspiele an der Stamford Bridge aus @Maxppp

Der FC Chelsea stattet Eigengewächs Kiano Dyer mit einem neuen Arbeitspapier bis 2030 aus. Das geben die Londoner offiziell bekannt. Für den Rest der Saison wird der 18-Jährige an den niederländischen Erstligisten FC Volendam verliehen.

Dyer, der im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, war 2021 in die Jugendabteilung der Blues gewechselt. Der englische U19-Nationalspieler (14 Länderspiele) durchlief anschließend die U18 und die U21. In der vergangenen Saison feierte er in der Conference League-Ligaphase gegen den FC Astana (3:1) sein Debüt für die Profimannschaft. Nun schließt sich der Rechtsfuß zwecks Spielpraxis dem Eredivisie-Aufsteiger aus Volendam an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
