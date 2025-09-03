Chelsea bindet und verleiht Eigengewächs

Der FC Chelsea stattet Eigengewächs Kiano Dyer mit einem neuen Arbeitspapier bis 2030 aus. Das geben die Londoner offiziell bekannt. Für den Rest der Saison wird der 18-Jährige an den niederländischen Erstligisten FC Volendam verliehen.

Dyer, der im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, war 2021 in die Jugendabteilung der Blues gewechselt. Der englische U19-Nationalspieler (14 Länderspiele) durchlief anschließend die U18 und die U21. In der vergangenen Saison feierte er in der Conference League-Ligaphase gegen den FC Astana (3:1) sein Debüt für die Profimannschaft. Nun schließt sich der Rechtsfuß zwecks Spielpraxis dem Eredivisie-Aufsteiger aus Volendam an.