Premier League
Chelsea bindet und verleiht Eigengewächs
1 min.
@Maxppp
Der FC Chelsea stattet Eigengewächs Kiano Dyer mit einem neuen Arbeitspapier bis 2030 aus. Das geben die Londoner offiziell bekannt. Für den Rest der Saison wird der 18-Jährige an den niederländischen Erstligisten FC Volendam verliehen.
Unter der Anzeige geht's weiter
FC Volendam 🔶 @fcvolendam – 15:01 Bei X ansehen
Dyer, der im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, war 2021 in die Jugendabteilung der Blues gewechselt. Der englische U19-Nationalspieler (14 Länderspiele) durchlief anschließend die U18 und die U21. In der vergangenen Saison feierte er in der Conference League-Ligaphase gegen den FC Astana (3:1) sein Debüt für die Profimannschaft. Nun schließt sich der Rechtsfuß zwecks Spielpraxis dem Eredivisie-Aufsteiger aus Volendam an.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden