Medien: Bayern & Chelsea einig über neuen Jackson-Deal

Der FC Bayern steht erneut vor der Verpflichtung von Nicolas Jackson. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Münchner und der FC Chelsea zum zweiten Mal Einigkeit über die Bedingungen für eine einjährige Leihe erzielt.

Jackson kommt demnach für eine Gebühr von 16,5 Millionen Euro nach München. Teil des Deals sei zudem eine Kaufpflicht, die an Bedingungen geknüpft ist. Die ‚Daily Mail‘ nennt in diesem Zusammenhang umgerechnet rund 65 Millionen Euro. Beim vorläufigen Platzen des Deals vor zwei Tagen hatte eine Kaufoption in derselben Höhe im Raum gestanden.

Update (16:46 Uhr): Laut der ‚Bild‘ handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption, welche nur bei einer sehr hohen Anzahl an Einsätzen zur Kaufpflicht wird.

Jackson selbst habe mit den Bayern bereits für den Fall einer Beschäftigung über 2026 hinaus einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen, der ihm ‚Sky‘ zufolge dann knapp 14 Millionen Euro jährlich einbringen wird. Zudem ist beim Bezahlsender von einer Weiterverkaufsbeteiligung die Rede.

Der 24-jährige Stürmer war bereits am Samstag zum Medizincheck in München, wurde von Chelsea aber zurück nach London beordert, da sich Konkurrent Liam Delap (22) verletzt hatte. Als Ersatz holte Chelsea Marc Guiu (19) von seiner Leihe zum AFC Sunderland zurück.