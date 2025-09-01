Menü Suche
Traumgehalt: Gladbach verkauft Weigl

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Julian Weigl dehnt sich @Maxppp

Julian Weigls Abschied von Borussia Mönchengladbach ist wohl in trockenen Tüchern. Laut Fabrizio Romano hat Al Qadsiah den Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen. Der saudi-arabische Erstligist setzte sich dabei gegen Ligarivale Al Shabab durch.

‚Sky‘ zufolge unterschreibt Weigl einen Vertrag bis 2027 inklusive Option auf eine weitere Saison, der ihm ein Nettogehalt von 21 Millionen Euro beschert. Als Ablöse fließen sieben bis acht Millionen Euro. Als Ersatz für den 29-Jährigen holte Gladbach am heutigen Montag den Ex-Düsseldorfer Yannik Engelhardt (24) von Como 1907 zurück ins Rheinland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
